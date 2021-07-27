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Aniden başlayan burun kanamasını durdurmak için uygulayabileceğiniz 7 yöntem

27.07.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burun en hassas organlardan biri olduğu için sıklıkla kanayabilir. Burun kanaması çoğu zaman önemsizdir fakat bazen ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Burun kanaması; burnun içinde yer alan damarların zedelenmesi, güneşin altında fazla kalma, D vitamini eksikliği, sağlıksız beslenme, uykusuzluk gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Peki birdenbire başlayan burun kanaması nasıl durdurulur?

Aniden başlayan burun kanamasını durdurmak için uygulayabileceğiniz 7 yöntem

Burun kanamasında, kan burnun arka kısmına doğru akabilir. Bu tehlikeli bir durum olduğu için boğulmaya ya da mide bulantısına ve hatta kusmaya neden olabilir. Ancak aşağıdaki pratik yöntemleri uygularsanız artık korkmanıza gerek kalmayacak. İşte burun kanamanızı kısa bir sürede durdurabilmeniz için yapabilecekleriniz:

1. BUZ KOMPRESİ

Burun kanamasını durdurmak için en fazla kullanılan yöntemlerden biri buz kompresidir.

  • Buzlar, hem burnun üst kısmına hem de yanlarına konmalı ve kanama durana kadar bekletilmeli.
  • Soğuk, damarlarınızı daraltarak kanamanızı durdurabilir.

2. BASKI

Bir diğer yöntem de kanayan buruna baskı uygulamak. Baskı uygulayarak kanın pıhtılaşmasını sağlayıp kanamayı durdurabilirsiniz.

  • Kanın boğazınıza akmasını engellemek için başınızı öne eğerek oturun ve parmaklarınızla burnunuzu sıkıştırın.
  • Bunu yaparken burnunuzdan değil ağzınızdan nefes alın. Yaklaşık 10 dakika sonra kanamanız duracaktır.

3. KREM

Burnunuz bir darbe sonucu kanadıysa, kanamayı durdurmak için ağrı kesici özellikli kremler kullanılabilir.

4. BURUN İÇİ SERUM

Posterior tipi kanamada burun içi serum ile tedavi yöntemi uygulanır. Bu tip kanamada akan kan normalden daha yoğun olur.

5. VAZELİN

Burun kanamasını durdurmak için kullanılacak bir diğer yöntem de vazelin. Fakat vazelinin en küçük miktarı bile akciğerlere girerse sağlık sorunlarına yol açabilir. Dolayısıyla, vazelinin burnun çok derinlerine uygulanmamasına dikkat edilmeli.

  • Vazelini burnunuzun içine ince bir tabaka halinde sürün, kanamanız kısa sürede durur.

6. YAKMA

Sürekli olan burun kanamasını engellemek için yakma tedavisi uygulanır. Neredeyse 5 dakika süren tedavide burnun iç kısmındaki damarlar yakılır. Profesyonel gözetiminde yapılması gerekir.

7. ELMA SİRKESİ

Neredeyse her şeye iyi gelen elma sirkesinin burun kanamasında da etkili olduğu düşünülüyor. Elma sirkesi kanın pıhtılaşmasını sağlayıp birkaç dakika içerisinde kanamayı durdurabilir.

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