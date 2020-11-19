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Anında dudak dolgunlaştırıyor! Angelina Jolie gibi dudaklar için...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

İnce dudaklara sahip olan bazı kadınları hayali dolgun dudaklara kavuşmaktır. Siz de bu hayalin içindeyseniz estetik ve güzellik merkezinin yolunu tutmadan kolay bir şekilde Angelina Jolie dudaklarına kavuşabilirsiniz, nasıl mı?

Anında dudak dolgunlaştırıyor! Angelina Jolie gibi dudaklar için...

Kimileri için dolgun dudaklar, daha estetik ve çekici bir görünüme sahiptir. Son zamanların da meşhur estetik operasyonu haline gelen dudak dolgunlaştırma işlemi yaptırmak isteyenler için çok önemli makyaj hilelerinden bahsedeceğiz. Estetik operasyon geçirmeden de dilber dudaklara sahip olmak mümkün.

DUDAK PEELİNGİ UYGULAMALISINIZ

Dudaklarınızın nemli ve yumuşak olması, dolgun dudaklar için olmazsa olmazdır. Bu yüzden ilk adım olarak dudak peelingi uygulanmalı. Hafif ıslatılmış diş fırçasını toz şekere batırın. Dudaklarınıza dairesel hareketler yaparak peeling işlemini uygulayın. Dudaklarınızı temizledikten sonra balla nemlendirin.

RUJ SÜRMEDEN ÖNCE BU İŞLEMİ ATLAMAYIN

Dudaklarınıza baz oluşturmak için rujdan önce kapatıcı uygulamalısınız. Kapatıcıdan sonra sürdüğünüz ruj dudaklarınıza eşit miktarda ve tonda dağılacaktır.ÜStelik ruj daha uzun süre kalıcı olacak.

DUDAK KALEMİ ŞART

Dudakları dolgun göstermenin en basit yolu kalem kullanmaktır. Dudak renginizle uyumlu bir dudak kalemi seçin. Sonrasında dudak çizginizin hemen üzerinden taşacak şekilde dudak kalemini çekin.

KONTÜR UYGULAYIN

Kontür uygulamasıyla birlikte dudak bölgesindeki doğru yerleri ön plana çıkarabilirsiniz. Küllü tonlarda bir krem kontür ürünü kullanmalısınız. Alt dudağınızın alt ve üst kısmına hafif bir şekilde gölgelendirin.

AYDINLATIN

Üst dudak çizgisinin hemen üzerine bir parça aydınlatıcıyı tampon hareketle sürün. Özellikle şampanya tonlarında sürdüğünüz aydınlatıcı dudağın çok daha dolgun gözükmesini sağlayacaktır.


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