Anıtkabir ziyaret saatleri! 23 Nisan 2022 Anıtkabir saat kaça kadar açık?

Anıtkabir ziyaret saatleri nelerdir? 23 Nisan 2022 Anıtkabir saat kaça kadar açık? Pandemi nedeniyle ziyarete kapatılan Anıtkabir 2 yıl aradan sonra yeniden ziyaretçilere açıldı. Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyen aileler Anıtkabir ziyaret saatleri hakkında bilgi almak istiyor. İşte; Anıtkabir kaça kadar açık sorusunun cevabı!

ANITKABİR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

01 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09:00-16:30

01 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09:00-16:30

15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09:00-17:0001 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında 09:00- 16:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

ANITKABİR TARİHÇESİ

Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve Türk İnkılâplarının büyük önderi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk vatanının bağımsızlığını kazanması için giriştiği savaş ve Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği inkılâplarla geçen yaşamı 57 yıl sürmüş ve Büyük Önder 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal etmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'yi bütün kurumları ile çağdaş uygarlığın bir üyesi yapan, insanlık tarihine mal olmuş büyük bir önderdir. O'nun yüceliğini her yönüyle temsil edecek, ilke ve inkılâpları ile çağdaşlaşmaya yönelik düşüncelerini yansıtacak bir anıtmezar yapma fikri, Atatürk'ü kaybetmenin derin hüznü içindeki Türk milletinin ortak isteği olarak belirmiş ve yapımına karar verilmiştir.

RASATTEPE (ANITTEPE)

Anıtkabir yapılmadan önce rasat istasyonu bulunması dolayısıyla Anıttepe'nin ismi Rasattepe idi.

Bu tepede, M.Ö 12. yüzyılda Anadolu'da devlet kuran Frig uygarlığına ait tümülüsler (mezar yapıları) bulunmaktaydı. Anıtkabir'in Rasattepe'de yapılmasına karar verildikten sonra bu tümülüslerin kaldırılması için arkeolojik kazılar yapıldı. Bu tümülüslerden çıkarılan eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir.

ANITKABİR'İN İNŞAASI

Anıtkabir projesinin belirlenmesinden sonra, inşaatın başlayabilmesi için ilk aşamada kamulaştırılma çalışmalarına başlandı. Anıtkabir'in inşaatı ise 9 Ekim 1944'de görkemli bir temel atma töreni ile başladı. Anıtkabir'in inşası 9 yıllık bir süre içinde 4 aşamalı olarak yapılmıştır.

