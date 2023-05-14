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  4. ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler? İşte sıralı tam liste

ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler? İşte sıralı tam liste

14.05.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 1. Bölge Milletvekili adayları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Seçmenler bugün saat 17.00'ye dek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacaklar. Birçok kişi konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte Ankara 1. bölge milletvekili adayları isim listesi...

ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler? İşte sıralı tam liste

Ankara 1. Bölge Milletvekili adayları merak konusu oldu. Bilindiği üzere bu bölgede, Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar ilçeleri yer almaktadır. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte Ankara 1. Bölge Milletvekili adayları isim listesi...

ANKARA 1. SEÇİM BÖLGESİ NERELER?

Ankara 1. seçim bölgesinde yer alan ilçeler; Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar.

seçim

ANKARA 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Yıldırım Tuğrul Türkeş

2- Jülide Sarıeroğlu

3- Murat Alparslan

4- Zehranur Aydemir

5- Mustafa Hasgül

6- Ebru Kurban Yaldız

7- Muhammed Abdullah Özer

8- Osman Karaaslan

9- Hasan Erçelebi

10- Eyüp Gökhan Özekin

11- Edibe Sinem Ersoy

12- İlhami Teke

13- Muhammet Tarık Kuyrukcu

ANKARA 1. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  1. GAMZE TAŞÇIER

  2. DENİZ DEMİR

  3. OKAN KONURALP

  4. SADULLAH ERGİN (DEVA PARTİSİ)

  5. ALİYE TİMİSİ ERSEVER

  6. MUSTAFA NEDİM YAMALI (GELECEK PARTİSİ)

  7. DENİZ ÇAKIR

  8. KEMAL AKKURT

  9. AYSUN PALALI KÖKTAŞ

  10. ELİF TOPKAYA SEVİNÇ

  11. HÜSEYİN CAN GÜNER

  12. AYCAN GÜNDAY KOÇTÜRK

  13. ARMAĞAN ERDOĞAN

ANKARA 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  1. MEVLÜT KARAKAYA

  2. ÖNDER KAHVECİ

  3. EYYÜP YILDIZ

  4. İBRAHİM ÇİFTÇİ

  5. OĞUZ YILMAZ

  6. LEVENT ÇAĞLANCI

  7. ŞENİZ SEZGİN

  8. YİĞİT YILMAZ

  9. SULTAN POLAT

  10. FUNDA GÜLERER

  11. MURAT KARAKURT

  12. AHMET KARAGÖZ

  13. ADNAN YİRİK

OY KULLANMA 2

ANKARA 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.KORAY AYDIN

2.AHMET EŞREF FAKIBABA

3.KEVSER OFLUOĞLU

4.YETKİN ÖZTÜRK

5.MİNE BAŞ

6.BURÇİN ÇİÇEK

7.METEHAN ERDEM

8.OSMAN TOPAL

9.ONUR HONDOROĞLU

10.ECE ÖZEN AKAN

11.AHMET ALTIPARMAK

12.AHMET ERENOĞLU

13.MUHAMMET ECEL


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