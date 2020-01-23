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  4. Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (2)

Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 07:38 | Son Güncelleme

  VALİ ŞAHİN: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMAMIŞTIR Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depremin ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

VALİ ŞAHİN: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMAMIŞTIR

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depremin ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Şahin, ekiplerin detaylı incelemeler için saha çalışmalarına başladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Haber: ANKARA,(DHA)

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