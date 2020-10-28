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Ankara Anlaşması: Türkiye vatandaşlarının anlaşmaya başvuru süresi 31 Aralık'ta sona erecek

28.10.2020 02:41 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu, Ankara Anlaşması'na başvuru süresinin 31 Aralık 2020'de sona ereceğini açıkladı. Başkonsolosluk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bu tarihe kadar başvuru yapacak Türkiye vatandaşlarının yine Ankara Anlaşması'na bağlı vize kategorileri kapsamında değerlendirileceklerini, daimi oturum izni alana kadar aynı kurallara tabi olacaklarını duyurdu.

Ankara Anlaşması: Türkiye vatandaşlarının anlaşmaya başvuru süresi 31 Aralık'ta sona erecek

Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu, Ankara Anlaşması'na başvuru süresinin 31 Aralık 2020'de sona ereceğini açıkladı.

Başkonsolosluk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bu tarihe kadar başvuru yapacak Türkiye vatandaşlarının yine Ankara Anlaşması'na bağlı vize kategorileri kapsamında değerlendirileceklerini, daimi oturum izni alana kadar aynı kurallara tabi olacaklarını duyurdu.

Ankara Anlaşması kapsamında oturma ve çalışma iznine başvurmuş ya da söz konusu izne haiz Türkiye vatandaşlarının henüz başvuruda bulunmamış aile bireylerinin ise anlaşma hükümlerinden yararlanabilmeleri için 31 Aralık'a kadar İngiltere makamlarına başvuruda bulunmaları gerekiyor.

https://twitter.com/TurkEmbLondon/status/1321144297652166663/photo/1

Ankara Anlaşması nedir?

Ankara Anlaşması, Avrupa Birliği (AB) ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere tarafından verilen bir iş kurma izni vizesi.

Anlaşma uyarınca Türkiye vatandaşları, ABüyesi ülkeler ve İngiltere arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması çerçevesinde serbest meslek vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere'de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebiliyorlar

İngiltere'de kendi işini icra edeceğini yetkili makamlara beyan eden ve yeterli belgeleri sunan kişilere bir defada en fazla 3 yıl için olmak üzere 4 yıla kadar oturum izni veriliyor, 4. yılın sonunda da süresiz oturum iznine başvurma hakkı tanınıyor.

İngiltere, 31 Ocak'ta AB'den ayrıldı ve Brexit'le ilgili 11 aylık geçiş süreci 31 Aralık'ta sona erecek.

AB ve İngiltere, geçiş süreci sonrası nasıl bir ilişki kuracaklarına ilişkin olarak ise henüz anlaşmaya varamadı.

Londra ve Brüksel'in bu yıl mutabakata varamaması halinde İngiltere, AB'den anlaşma olmadan ayrılacak ve iki taraf arasında ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.

Türkiye ise AB'yle Gümrük Birliği'nin güncellenmesini istiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Temmuz ayında yaptığı açıklamada İngiltere'yle serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakın olduklarını söylemişti.

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