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  4. ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI 4 HAZİRAN 2023: Ankara'da barajların yüzde kaçı dolu?

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI 4 HAZİRAN 2023: Ankara'da barajların yüzde kaçı dolu?

04.06.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara baraj doluluk oranları AFAD tarafından yapılan ani sel ve su baskını uyarısının ardından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın peşinden bir duyuru da AFAD'ın sosyal medya hesabında yayımlandı. Buna göre yerel gök gürültülü sağanak yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Peki, Ankara'da barajların yüzde kaçı dolu? İşte, 4 Haziran 2023 Pazar günü itibarıyla Ankara'da baraj doluluk oranları...

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI 4 HAZİRAN 2023: Ankara'da barajların yüzde kaçı dolu?

Ankara baraj doluluk oranları ile ilgili araştırmalar 4 Haziran 2023 Pazar günü hız kazandı. AFAD'dan başkent Ankara'da yaşayan vatandaşlar için yapılan açıklama sonrası baraj doluluk oranları incelenmeye başlandı. İşte, 4 Haziran 2023 Pazar günü itibarıyla Ankara'da baraj doluluk oranları...

ANKARA'DA BARAJLARIN YÜZDE KAÇI DOLU?

Kesikköprü: Yüzde 100

Türkşerefli: Yüzde 19.85

Uludere: Yüzde 34.95

Peçenek: Yüzde 40

Kargalı: Yüzde 60.89

Akyar: Yüzde 76.42

Eğrekkaya: Yüzde 69.06

Kavşakkaya: Yüzde 50.95

Kurtboğazı: Yüzde 70.75

Çamlıdere: Yüzde 38.88

Ankara baraj doluluk oranları

AFAD'DAN ANKARA'DA YAŞAYAN VATANDAŞLARA UYARI

Ankara için AFAD'dan uyarı geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji'den alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Ankara ilimizde yerel gök gürültülü sağanak yağışın aksam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını; taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz"

UYARI YAPILAN DİĞER İLLER

AFAD tarafından yağışla ilgili yapılan bir başka açıklamada ise şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege, İç Anadolu'nun Kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat! Bu kapsamda yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii; Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir."


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