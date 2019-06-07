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Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 20:08 | Son Güncelleme

Bayram tatili sonrası Ankara-Bursa yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.Ramazan bayramını memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşlar, dönüşü tatilin son gününe bırakmayıp yollara çıktı.

Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü yoğunluğu

Bayram tatili sonrası Ankara-Bursa yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Ramazan bayramını memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşlar, dönüşü tatilin son gününe bırakmayıp yollara çıktı. Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Ankara-Bursa yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Ankara’dan Bursa’ya gitmek için İnegöl’den geçen araç sürücüleri bazı bölgelerde trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Uzun araç kuyruğunu gören bazı sürücülerin emniyet şeridini kullandıkları dikkat çekti. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yolda sürücüler zor anlar yaşadı.
Öte yandan ilerleyen saatlerde trafikte yoğunluğun daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Emniyet ekipleri sürücüleri kurallar karşı uyararak dikkatli bir şekilde seyir etmelerini istedi.

Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü yoğunluğu

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