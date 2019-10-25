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Ankara Büyükşehir Belediyesinden Türkiye’nin ilk kadın muhtarı anısına hatıra ormanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 00:04 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk kadınlarına muhtar seçilme hakkı verilmesinin 86.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk kadınlarına muhtar seçilme hakkı verilmesinin 86. yıl dönümünü Türkiye’nin dört bir yanından Başkent’e gelen kadın muhtarlarla kutlayacak.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Kadın Muhtarlar Derneği işbirliği ile Atatürk tarafından Türk kadınlarına muhtar seçilme hakkının verilmesi nedeniyle “ağaç dikme etkinliği” düzenlenecek. Başkent’te görev yapan ve birçok ilden Ankara’ya gelecek olan 200 kadın muhtar, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 26 Ekim Cumartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında Türkiye’nin ilk kadın muhtarı Gül Esin anısına hatıra ormanı kuracak. “Başkent’te Bir Dikili Ağacın Olsun” projesini hayata geçirecek olan kadın muhtarlar, sanatçı Lara ile birlikte ağaç dikme etkinliğine katılacak. Aydın’ın Çine ilçesinin Karpuzlu bucağında 1933 yılında Türkiye’nin ilk kadın muhtarı seçilen Gül Esin, o dönemde Mustafa Kemal Atatürk tarafından da ödüllendirilmişti.

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