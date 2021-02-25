Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük soruşturması kapsamında 37 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük soruşturması kapsamında 37 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük soruşturması kapsamında 37 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük soruşturması kapsamında 37 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verdi.