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  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük soruşturması kapsamında 37 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük soruşturması kapsamında 37 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verdi.

25.02.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük soruşturması kapsamında 37 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük soruşturması kapsamında 37 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verdi.

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