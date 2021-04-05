Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç’ın da bulunduğu montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı. Evlerinde arama başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç’ın da bulunduğu montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı. Evlerinde arama başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç’ın da bulunduğu montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı. Evlerinde arama başlatıldı.