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  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç’ın da bulunduğu montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı. Evlerinde arama başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç’ın da bulunduğu montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı. Evlerinde arama başlatıldı.

05.04.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç’ın da bulunduğu montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç’ın da bulunduğu montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı. Evlerinde arama başlatıldı.

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