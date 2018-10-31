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Ankara'da 1 kilometrelik bedelli askerlik kuyruğu: 12 ay yapmamak için mecbur bekleyeceğiz

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 17:12 | Son Güncelleme

Başkent Ankara'da bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yüzlerce kişi, sabahın erken saatlerinde geldikleri Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı (ASAL) önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ankara'da 1 kilometrelik bedelli askerlik kuyruğu: 12 ay yapmamak için mecbur bekleyeceğiz

Bedelli askerlik başvuru süresinin 3 Kasım'da sona erecek olması nedeniyle Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı önüne yoğunluk yaşandı. Bedelli askerlik işlemlerini tamamlamak için sabahın erken saatlerinde askerlik şubelerine gelen yüzlerce kişi, ASAL önünde 1 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu.

Başvuru sırasında yer alan vatandaşlar, seyyar satıcılardan çay ve simit alarak burada hem kuyrukta bekledi hem de kahvaltı yaptı. Şubenin saat 09.00'da açılmasıyla birlikte içeri alınmaya başlayan asker adayları, başvurularını yaptıktan sonra ayrıldı.

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"12 AY ASKERLİK YAPMAMAK İÇİN MECBUR BEKLEYECEĞİZ"

Bedelli askerlik başvurusunda bulunan Yasin Şahin, saat 06.00'dan beri kuyrukta beklediğini söyledi. Sırada bekleyen Kaan Kılıç ise, "Bedelli askerlik için bekliyoruz. 1-2 saattir buradayız. Sıranın ucu gözükmüyor. Çok yavaş ilerliyor. İnşallah bugün sıra gelir. 12 ay askerlik yapmamak için mecbur sıra gelene kadar bekleyeceğiz" dedi. (DHA)

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