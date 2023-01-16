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Ankara'da 15 yaşındaki kıza cinsel istismar ve şantaj! Uygunsuz görüntülerini çekip...

16.01.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Emre K. (19), S.K. (18) adlı kıza 15 yaşındayken cinsel istismarda bulunup, çektiği uygunsuz görüntülerini önce akrabalarına gönderdi sonra da sosyal medya hesabından yayınladı. Savcı, Emre K. için mütalaasında 111,5 yıl hapis talep etti, tutuksuz sanıklar Emre K.'nın annesi, babası, ağabeyi ve dayısı hakkında da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istedi. İşte iğrenç olayın detayları...

Ankara'da 15 yaşındaki kıza cinsel istismar ve şantaj! Uygunsuz görüntülerini çekip...

Ankara'da yaşayan S.K., 2020'deki yaz tatilinde memleketleri Haymana ilçesine bağlı Kutluhan köyünde Emre K. ile tanışıp arkadaş oldu. Tatil sonrası Ankara'ya dönen S.K., Ocak 2021'de evden kaçtı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu S.K.'nin, Emre K.'nın yanında olduğu ortaya çıktı. S.K, bir süre sonra evine dönerken, Emre K. ise tekrar buluşarak birlikte olmak istedi. S.K.'nin görüşmek istememesi üzerine Emre K., birlikte olduklarında çektiği uygunsuz görüntüleri ifşa edeceğini söyleyerek şantaj yapıp, tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine S.K., ailesi ile polise giderek şikayetçi oldu. Emre K., S.K.'ye ait uygunsuz görüntüleri önce akrabalarına gönderdi sonra da sosyal medya hesabından paylaştı. Gözaltına alınan Emre K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Emre K. hakkında dava açıldı. Emre K.'nın Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık, suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini talep etti. S.K.'nin avukatı İrem Esra Kömürcü Altun ise soruşturma devam ederken sanığın zincirleme şekilde eylemlerine devam ettiğini belirterek, "Sanık sadece müvekkilimizi değil, dosya kapsamında herhangi bir taraf sıfatımız olmamasına rağmen bizlere karşı da suç işlemiş, buna yönelik olarak açılan kamu davası da hali hazırda derdest hale gelmiştir. Failin belirtilen şekilde anlatılan suça yatkın kişiliği göz önüne alınarak yine giderek artan çocuk istismarı eylemleri gözetilerek sanık hakkında herhangi bir takdiri indirimde bulunulmaksızın üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Emre K.'nın, S.K. ile sevgililik ilişkisi kurduktan sonra cinsel istismar suçunu cebir-tehditle zincirleme olarak gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını belirtti. Olay tarihinde 15 yaşını tamamlamamış olan S.K.'nin özgür iradesi ile serbestçe hareket etme hakkı olmadığı ve bu hakkının ihlaline yönelik olarak sanık ile yakınlarının 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işlediğini kaydetti. Savcı, Emre K.'nın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111,5 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, tutuksuz sanıklar Emre K.'nın annesi, babası, ağabeyi ve dayısı hakkında da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Şantaj Ankara

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