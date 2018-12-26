Ankara'da 28 araçlı zincirleme kaza: 7 yaralı

Kaza, saat 19.20 sıralarında Batı Bulvarı üzerindeki Akşemsettin Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüden yokuş aşağıya giden araçlar, buzlanma nedeniyle buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Buz pistine dönen yolda kayan 1'i ambulans 28 araç birbirine girdi. Araçlardan bazıları bariyerlere çarptı. İhbar üzerine çok sayıda sayıda ambulans, polis ve AFAD ekibi kaza yerine sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

(İHA)



