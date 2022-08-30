ANKARA'da 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, saat kaçta, kimin konseri var?

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu sene de çok sayıda vatandaş etkinliklere katılmak için internette araştırma yapıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, saat kaçta, kimin konseri var? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'daki konser ve etkinlikler...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ANKARA ETKİNLİKLERİ

Athena konseri:

Athena konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 20:00'da Gençlik Parkı, Ankara'da.

Edis konseri:

Edis konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:30'da Atatürk Sahil Parkı, Ankara'da.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.

