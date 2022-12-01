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  4. Ankara'da 5 Afgan bir evde ölü bulunmuştu! Ülkesine kaçan seri katil için kırmızı bülten çıkarıldı

Ankara'da 5 Afgan bir evde ölü bulunmuştu! Ülkesine kaçan seri katil için kırmızı bülten çıkarıldı

01.12.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Afganistan uyruklu 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili cinayetleri işlediği belirlenen Afganistan vatandaşıyla ilgili kırmızı bülten çıkarıldı. Öte yandan katil zanlısının Afganistan'a kaçıp izini kaybettirdiği belirlendi.

Ankara'da 5 Afgan bir evde ölü bulunmuştu! Ülkesine kaçan seri katil için kırmızı bülten çıkarıldı

Ankara'da, 5 Afganistan uyruklunun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetleri işlediği ve ülkesine kaçtığı belirlenen M.O.Y. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

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ÖZEL EKİP KURULDU

Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'ndeki evde, 10 Kasım’da, 5 Afganistan uyruklunun cesetleri bulundu. Asadullah Rahimy'nin iple bağlandıktan sonra boğularak; Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi'nin ise bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

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Göç İdaresi'nde kayıtları olan 5 kişinin, farklı işlerde çalıştığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, cinayeti çözmek için emniyet tarafından özel ekip kuruldu. Ölen kişilerin banka hesap hareketleri ile HTS kayıtları incelemeye alındı. Olayla ilgili 5 kişiyi tanıyan bazı kişilerin bilgisine de başvuruldu. Evde bulunan cep telefonları ile maktullere ait eşyalar, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Mahalledeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtları incelemeye alındı.

ÜLKESİNE KAÇMIŞ

Yapılan çalışmalar sonucu cinayetleri Afgan M.O.Y.'nin işlediği tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelinin olaydan sonra ülkesine kaçtığı belirlenmişti. Savcılığın talebi ile M.O.Y. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan seri katil

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