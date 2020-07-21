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Ankara’da acı olay! Gecekonduda çıkan yangında yaşlı adam can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 07:08 | Son Güncelleme

Ankara’nın Mamak ilçesinde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında içeride bulanan yaşlı adam hayatını kaybederken eşi de yaralandı.

Ankara’da acı olay! Gecekonduda çıkan yangında yaşlı adam can verdi

Yangın, sabaha karşı Ankara’nın Mamak ilçesi Dostlar Mahallesi 1458. sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan gecekonduda çıkan yangında dumanları fark eden Belgüzar Kuğimen, kendisini dışarıya atarak komşularından yardım istedi. Yardıma gelen 2 kişi içeriye girdikleri sırada 74 yaşındaki Mehmet Kuğimen’i yerde baygın halde buldu. Yaşlı adam, komşularının yardımıyla yaralı halde dışarıya çıkarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Kuğimen’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangında yaralanan yaşlı adamın eşi Belgüzar Kuğimen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda söndürülebildi.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan hayatını kaybeden kişinin ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)

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