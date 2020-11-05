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  4. Ankara'da belediye otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da belediye otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 09:32 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay kavşağında kırmızı ışıkta geçen halk otobüsü, belediye otobüsüne çarptı. Kazada her iki otobüste bulunan toplam 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılay kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail C. kontrolündeki halk otobüsü, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta geçerek Atatürk Bulvarı üzerinde Ulus istikametinde seyir halinde olan Hüseyin T. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı. Kazanın şiddetiyle refüje çıkan belediye otobüsü ile halk otobüsü ağır hasar alırken, kazada toplam 17 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, kameralardan halk otobüsü şoförü İsmail C.'nin kırmızı ışıkta geçtiğini tespit etti.

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'HALK OTOBÜSÜ ÇOK HIZLI GELDİ'

Kaza sırasında belediye otobüsünde olan vatandaşlar ve görgü tanıkları, halk otobüsünün çok hızlı geldiği için duramayarak belediye otobüsüne çarptığını ifade etti. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA-AA

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