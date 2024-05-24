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  4. Ankara'da can pazarı! İki küçük kardeş selde böyle sürüklendi: Araç altında sıkıştılar

Ankara'da can pazarı! İki küçük kardeş selde böyle sürüklendi: Araç altında sıkıştılar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.05.2024 15:39
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Ankara'da korku dolu dakikalar yaşandı! Şiddetli yağış sonrası sele kapılan 2 çocuk önce hareket halindeki aracın altından geçti, daha sonra park halindeki otomobilin altında sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla çocuklar sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Dehşete düşüren dakikalar ise saniye saniye görüntülendi.

Sağanak nedeniyle Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Karşıyaka Mahallesi, Şehit Harun Parlak Caddesi'nde yabancı uyruklu 4-5 yaşlarındaki 2 kardeş, suya kapıldı.

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ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Sel suyunun yokuştan aşağı sürüklediği çocuklar, yan yoldan çıkan bir cipin altından geçip, caddenin kenarında park halindeki ticari aracın altına girdi. Çocukları fark eden çevredekiler, yardıma koştu. Çocuklardan birisi hemen kurtarılırken, aracın altında sıkışan diğer çocuk yaklaşık 5 dakika süren uğraş sonucu çıkarıldı. Baygın halde aracın altında çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi de yine vatandaşlar yaptı. İki kardeş, daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan çocukların suda sürüklenmesi ve kurtarma çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"BAYGIN HALDEYDİ"

Görgü tanıklarından Hakan Özdemir, yoğun yağmurun ardından sel suyunun geldiğini söyleyerek, "Kamerayla izlerken çocukların geldiğini gördük. Hemen yardıma koştuk. Birini erken aldık, diğerini sonra çıkarttık. Baygın haldeydi. Kalp masajı yaptık, kendine geldi, ambulansla hastaneye gönderdik" dedi.

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"7 DAKİKA UĞRAŞTIK"

Diğer görgü tanığı Özlem Şimşek de yağışı izlerken çocukların sele kapıldığını gördüklerini söyleyerek, "Yan yoldan araba çıktı. Biz önce çocukların önüne bariyer oluyor sandık. Ama araba onların üzerinde geçti. Koştuk, erkek çocuğu kucakladım hemen. Diğeri arabanın altında kaldı. Selle gelen parçalarla birlikte sıkıştı. Yaklaşık 7 dakika uğraştık, çıkardık. Kendinde değildi. Kalp masajı yaptık, kendine geldi" diye konuştu.

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