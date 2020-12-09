HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da çirkin olay! Ambulansa alınmayan hasta yakınları sağlık personelini darp etti

Ankara'da çirkin olay! Ambulansa alınmayan hasta yakınları sağlık personelini darp etti

09.12.2020 07:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara'da çirkin olay! Ambulansa alınmayan hasta yakınları sağlık personelini darp etti

Ankara'da ambulansa alınmayan hasta yakınları, 112 Acil Servis personelini darp etti. Yaşanan olay sonucu sağlık personeli polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay, saat 22.30 sıralarında Başkent'in Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi Anadolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre mahallede yaşayan bir kişi rahatsızlanınca 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekibi, hastayı ambulansa alarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 112 çalışanları, rahatsızlanan kişinin hastaneye gitmesi gerektiğini hasta yakınlarına iletti. Hasta yakınları, aynı ambulansla hastaneye gitmek istedi ancak sağlık çalışanları hastanın yakınlarını ambulansa alamayacaklarını ifade etti. Bunun üzerine hasta yakınları, ambulansın kapılarını zorlamaya başladı.

Olaya müdahale etmeye çalışan sağlık çalışanları, hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldı. 112 Personeli, hastayı hastaneye götürdükten sonra polis merkezine giderek hasta yakınlarından şikayetçi oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyorİlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başlıyor
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonİstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon
8 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!8 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

Gram altın ne zaman 500 TL olacak?

Gram altın ne zaman 500 TL olacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Yasakları çiğnedi, cezası kesildi

Yasakları çiğnedi, cezası kesildi

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlulardan 'gelmeyin' çağrısı

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlulardan 'gelmeyin' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili yeni açıklama: Her değişikliği düşünüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Tokat'ta Çat Beldesi Belediye Başkanı Coşar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Çat Beldesi Belediye Başkanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Bakan Koca: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Bakan Koca: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Bartın'da karantinada olması gereken şahıs pazar yeri girişinde yakalandı

Karantinada olması gerekirken pazar yeri girişinde yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.