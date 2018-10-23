Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece yarısı Çankaya ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinden Öveçler istikametinde seyreden 34 ABE 336 plakalı otomobil, Öveçler Alt Geçidi önünde sürücü M.C.T.’nin (27) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasının direğine çarptı. Hurda yığınına dönen otomobilin motoru metrelerce ileri fırlarken, sürücü ile birlikte araçta bulunan Ö.C.K. (25) ve Ş.B.E. (28) bulundukları yerde sıkıştı.
Feci kazayı gören vatandaşlar hemen ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıların yardımına koşan itfaiye erleri, şahısları araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan M.C.T. ile Ö.C.K.’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle, bulvardan Cevizlidere istikametine dönüş varyantı araç trafiğine kapandı. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için önlem alan polis ekipleri, yolda işaretlemeler yaptı. Demir yığınına dönen otomobil, daha sonra çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Kaza hakkında incelemeler sürüyor.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var
Meral Akşener'den 29 Ekim tepkisi: Bu nasıl bir Cumhuriyet düşmanlığı
Trump'tan kritik görüşme: Tatmin olmadım
İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var
MHP milletvekili Cemal Enginyurt'tan olay yaratacak ittifak mesajı
Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı
Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Biraseverlere kötü haber
Türk hacker Apple'dan fidye istedi!
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum