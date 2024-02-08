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  4. Ankara'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Ankara'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

08.02.2024 16:40 | Son Güncelleme:
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Feci kaza, Ankara-İstanbul kara yolu Beypazarı Bozyaka Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Ahmet Mayda yönetimindeki otomobil ile karşıdan gelen Mehmet Özsoy'un kullandığı aynı marka otomobil, kafa kafaya çarpışarak savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hasan Ulus (74) ve Mehmet Özsoy'un (62) hayatını kaybettiğini belirlendi. Sabri Işık, Nuh Mayda, Mithat Ertürk ve Ahmet Mayda ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nallıhan ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

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Ağır yaralanan Mithat Ertürk ve Ahmet Mayda, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nuh Mayda ve Sabri Işık'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası Ankara
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