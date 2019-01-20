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Ankara'da feci kaza! Önce ağaca sonra polis arabasına çarptı: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 08:01 | Son Güncelleme

Ankara'da otomobilin önce ağaca daha sonrasında ise park halindeki 2 polis ekip aracına çarpıp devrilmesi sonucu biri polis 4 kişi yaralandı. Ankara'da meydana gelen başka bir trafik kazasında ise 6 otomobilde maddi hasar oluştu, 1 kişi ise yaralandı.

Ankara'da feci kaza! Önce ağaca sonra polis arabasına çarptı: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Çankaya Atatürk Bulvarı'ndan Sıhhiye istikametine seyreden sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 LRV 88 plakalı araç, kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil daha sonra park halindeki 2 polis aracına vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kazada devrilen otomobilde sıkışan Furkan Emre Bezer, Ömer Faruk Usta ile İlhan Mehmet Öksün ekiplerin yoğun çalışmasının ardından çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan polis memuru ise meslektaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Devrilen araçtaki yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'ndan Sıhhiye istikametinde trafik akışı bir saat sağlanamadı.

Hasar gören otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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ZİNCİRLEME KAZA

Ankara'da meydana gelen başka bir trafik kazasında ise 6 otomobilde maddi hasar oluştu, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Atatürk Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AG 1777 plakalı araç, kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen 06 AB 5109 ile 06 AGT 655 plakalı otomobile çarptı.

Aynı yönde seyir halindeki 3 araç da fren yapması sonucu kazaya karıştı.

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Kazada, 06 AG 1777 plakalı otomobildeki bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Yaralı ayakta tedavi edildikten sonra bir yakını tarafından hastaneye götürüldü.

Kazadan dolayı Atatürk Bulvar'ında Ulus istikametinde trafik kontrollü sağlandı.

Hasar gören araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. (AA)

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Ankara trafik kazası

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