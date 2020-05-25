Ankara'da feci kaza! Polisten kaçıyordu...

Alınan bilgiye göre, Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri yol kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, M.A.R. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, dubalara çarparak Ankara yönüne doğru kaçtı. Polisin takibe başladığı otomobil, Ankara girişindeki takın ayağına çarptı. Kazada, ağır yaralanan sürücü M.A.R. sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yanındaki hafif yaralandığı anlaşılan R.S. ise hastaneye kaldırıldı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren araç sürücüsünün "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Yoklama Kaçağı" suçlarından arandığının tespit edildiği kaydedildi. (AA)

