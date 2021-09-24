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  4. Ankara'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

24.09.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 27'si askeri personel toplam 51 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; aktif görevde olan 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 7 astsubay, 2 uzman çavuş, daha önce ilişiği kesilen 3 albay, 3 yarbay, 2 binbaşı, 4 astsubay, 1 uzman çavuş olmak üzerek 27 askeri personel ile 3'ü görevde 5'i ihraç edilmiş kamu personeli 8, özel sektör çalışan 12 olmak üzere toplam 20 mahrem imam ve daha önce ilişiği kesilmiş 4 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 51 şüphelinin gözaltına alınması için Ankara merkezli 19 ilde çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı belirlendi. Ankara genelinde çeşitli semtler ve daha önce görev yaptıkları yerlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi. Yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekiplerince sürdüğü belirtildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Ankara
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