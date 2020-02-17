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  4. Ankara'da güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar girişiminde bulundu

Ankara'da güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar girişiminde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 10:32 | Son Güncelleme

Ankara'da bir okulun güvenlik görevlisi, tartıştığı okul müdürünü silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Ankara'da güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar girişiminde bulundu

Etimesgut ilçesinde Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.E, henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda yanında bulunan silahla okul müdürünü yaralayan M.E, olay yerine gelen polis ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarını duyduktan hemen sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan zanlı ile okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan okul müdürü Gürüler'in hayati tehlikeyi atlattığı, M.E'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Öte yandan silah sesinin duyulmasının ardından okulun tahliye edildiği ve olay sırasında öğrencilerin içeride olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Ankara intihar

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yavsak müdür kimbilir adamı nasıl darladı
ülkenin geldiği son hale bakın yeni türkiye den manzaralar hergün bir olay atraksiyon
ülke kaos haline geldi ne ettin mdr adama da sıkacak hale geldi
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