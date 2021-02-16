HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da haraç çetesine operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Ankara'da haraç çetesine operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

16.02.2021 14:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara'da haraç çetesine operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

Ankara esnafı tehdit ederek haraç isteyip, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keçiören ilçesindeki Etlik bölgesinde esnaftan tehditle haraç topladığı belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu suç örgütü üyelerinin, bölgedeki esnafı tehdit ederek haraç istediği, vermeyenleri darbedip, özellikle taksi durakları olmak üzere iş yerlerini kurşunladığı saptandı. Ayrıca üzerinde yüklü miktarda para bulunan kişileri takip ederek gasbeden şüphelilerin, kendilerine karşı gelenleri silahla yaraladığı belirlendi. Yapılan tüm çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerini tek tek tespit etti.

23 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI

Toplam 23 şüpheliye yönelik Ankara, Şanlıurfa ve Yozgat'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 25 adrese yapılan baskında, 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis baskını sırasında şüphelilerden biri, yaklaşık 5 metre yükseklikteki evin balkonundan atladı. Kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 11 tabanca, 5 tüfek ve 246 fişek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerden birisinin cezaevinde olduğu belirtilirken, firari 2 şüpheli aranıyor.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Ahırın çatısı çöktü! Çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor Ahırın çatısı çöktü! Çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor
Zabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yoluZabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yolu

En Çok Okunan Haberler

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Hatay’da yakalandı

Şile'de ahırın çatısı çöktü! Çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor

Ahırın çatısı çöktü! Çok sayıda hayvan kurtarılmaya çalışılıyor

Son Dakika: TEM otoyolunda trafik durdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kilometrelerce kuyruk oluştu

Canlı yayında, kaçak ürün tanıtırken yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Son Dakika: Balıkesir-Bursa karayolunda kar kabusu! Araç kuyruğu 25 kilometreyi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 25 km'yi geçti

Dehşete düşüren olay! Ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulundu

Dehşete düşüren olay! Ormanlık alanda başı ezilmiş cesedi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.