Ankara'da hareketlilik! Çok konuşulan iki istifa

Yerel seçimlerde aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa dilekçelerini yarın saat 17.00'ye kadar vermeleri gerekiyor. Seçimler için Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy ve TOKİ Başkanı Ergün Turan ile görevlerinden istifa etti. Arısoy'un AK Parti'den İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı adaylığı için istifa ettiği öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken tarihi 1 Aralık olarak belirlemişti.

Buna göre, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, subay ile astsubayların yarın saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekecek.

KİMLER İSTİFA ETTİ?

Bu arada seçimler için Ankara bürokrasisinin yakından tanıdığı iki isim görevlerinden istifa etti. Aslen Trabzonlu olan TOKİ Başkanı Ergun Turan ile Rizeli olan TOKİ Başkanı Ergün Turan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy görevlerinden istifa etti.