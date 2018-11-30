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Ankara'da hareketlilik! Çok konuşulan iki istifa

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 22:11 | Son Güncelleme

Yerel seçimler için aday olacak kamu çalışanları yarın saat 17.00'ye kadar istifa etmeleri gerekiyor. Bugün itibariyle Ankara bürokrasisinden iki önemli isim görevlerinden istifa etti.

Ankara'da hareketlilik! Çok konuşulan iki istifa

Yerel seçimlerde aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa dilekçelerini yarın saat 17.00'ye kadar vermeleri gerekiyor. Seçimler için Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy ve TOKİ Başkanı Ergün Turan ile görevlerinden istifa etti. Arısoy'un AK Parti'den İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı adaylığı için istifa ettiği öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken tarihi 1 Aralık olarak belirlemişti.

Buna göre, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, subay ile astsubayların yarın saat 17.00'ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekecek.

KİMLER İSTİFA ETTİ?

Bu arada seçimler için Ankara bürokrasisinin yakından tanıdığı iki isim görevlerinden istifa etti. Aslen Trabzonlu olan TOKİ Başkanı Ergun Turan ile Rizeli olan TOKİ Başkanı Ergün Turan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy görevlerinden istifa etti.

ÖMER ARISOY KİMDİR?

Ömer Arısoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevi öncesinde 2016-2018 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı.

TOKİ’de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı da yapan Ömer Arısoy, 1999-2014 yılları arasında, aday adayı olduğu Zeytinburnu’nda Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Arısoy, siyaset, bürokrasi ve özellikle de kültür-sanat alanındaki tecrübesiyle Zeytinburnu Belediye Başkanı olarak İstanbullulara hizmet etmek istiyor.

44 yaşındaki Arısoy, evli ve iki çocuk babası.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu adamlarmı başkan olupta hizmet sunacak. maaşımız kesilmesin diye son günü bekleyen adam seçilse neler yapar hiç düşündünüz mü.
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