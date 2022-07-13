Ankara'da hastanede ortalığı birbirine kattı! Doktoru çileden çıkardı: "Oturduğun yerden para kazanıyorsun"

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, elini muayene ettirmek isteyen hastanın bağıra çağıra gösterdiği tepkiyle sağlık çalışanıyla girdiği tartışmaya sahne oldu. Ortalığı birbirine katan hasta, hastanede el cerrahı bulunmadığını ifade etti.

"TÜRKİYE'DE 80 TANE VAR"

Koridorda bağırarak tepki gösteren hastaya, sağlık çalışanlarından biri yanıt verdi. Türkiye'de 80 tane el cerrahı bulunduğunu dile getiren sağlık çalışanı hastanede el cerrahı bulunmadığını dile getirdi.

Hastanın gürültülü şekilde tepki göstermesine karşılık veren sağlık çalışanı, "Sen böyle bağırdıkça istifa ederler, sonra ‘doktor, doktor’ diye gezersin ortalıkta" diye konuştu.

"OTURUP BEDAVADAN PARA KAZANIYORSUN"

Bunun üzerine hasta vatandaş bağırmaya devam ederek "Senin gibi oturup da bedavadan para kazanan insanlar gider işte" şeklinde tepki göstermesiyle gerginliğin dozu yeniden yükseldi. Hastanın doktoru çileden çıkartan sözlerinin ardından hastanedeki diğer görevliler araya girerek müdahale etmek durumunda kaldı.

