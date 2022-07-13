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  4. Ankara'da hastanede ortalığı birbirine kattı! Doktoru çileden çıkardı: "Oturduğun yerden para kazanıyorsun"

Ankara'da hastanede ortalığı birbirine kattı! Doktoru çileden çıkardı: "Oturduğun yerden para kazanıyorsun"

13.07.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye son günlerde hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları konuşuyor. Son olarak Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşanan bir olay sosyal medyayı salladı. El muayenesi için hastanede bulunan bir hasta, doktorla girdiği tartışmada "Oturduğun yerden para kazanıyorsun" diyerek ortalığı birbirine kattı. Gergin anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, elini muayene ettirmek isteyen hastanın bağıra çağıra gösterdiği tepkiyle sağlık çalışanıyla girdiği tartışmaya sahne oldu. Ortalığı birbirine katan hasta, hastanede el cerrahı bulunmadığını ifade etti.

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"TÜRKİYE'DE 80 TANE VAR"

Koridorda bağırarak tepki gösteren hastaya, sağlık çalışanlarından biri yanıt verdi. Türkiye'de 80 tane el cerrahı bulunduğunu dile getiren sağlık çalışanı hastanede el cerrahı bulunmadığını dile getirdi.

Hastanın gürültülü şekilde tepki göstermesine karşılık veren sağlık çalışanı, "Sen böyle bağırdıkça istifa ederler, sonra ‘doktor, doktor’ diye gezersin ortalıkta" diye konuştu.

"OTURUP BEDAVADAN PARA KAZANIYORSUN"

Bunun üzerine hasta vatandaş bağırmaya devam ederek "Senin gibi oturup da bedavadan para kazanan insanlar gider işte" şeklinde tepki göstermesiyle gerginliğin dozu yeniden yükseldi. Hastanın doktoru çileden çıkartan sözlerinin ardından hastanedeki diğer görevliler araya girerek müdahale etmek durumunda kaldı.

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