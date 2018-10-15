Ankara'da Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 9’u pilot 36 subay için gözaltı kararı

Ankara’da FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 33 üsteğmen, 3 teğmen olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ve 9'unun pilot olduğu kaydedildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara'da ve 17 ilde devam ettiği bildirildi.

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