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Ankara'da Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 9’u pilot 36 subay için gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 09:42 | Son Güncelleme

Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri’nde 9’u pilot olan 36 subay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 9’u pilot 36 subay için gözaltı kararı

Ankara’da FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 33 üsteğmen, 3 teğmen olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ve 9'unun pilot olduğu kaydedildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara'da ve 17 ilde devam ettiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Hava Kuvvetleri operasyon FETÖ

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ULAN FETÖCÜLERİN TİLLAHI KENDİ İÇLERİNDE BUGÜN AKPDEKİ FETÖCÜLERİ AYIKLAMAYA KALKSALAR PARTİ KAPANIR HÂLÂ ASKER PİLOT DİYEREK İNSANLARLA DALGA GEÇİYORLAR. NE DİYELİM SONUNUZ GELSİN TEZ ZAMANDA İNŞALLAH
pilot kalmadı ülkemde ..
oraya operasyon buraya operasyon her gün bi bitmediniz gittiniz Allah da size operasyon yapsın inşallah memleketi ne hale getirdiniz ya.. kendi içinizdeki beraber çalıştığınız fetoculara da bir operasyon yapın da görelim..
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