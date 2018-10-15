Ankara'da Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 9’u pilot 36 subay için gözaltı kararı

Ankara’da FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 33 üsteğmen, 3 teğmen olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı ve 9'unun pilot olduğu kaydedildi.
Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara'da ve 17 ilde devam ettiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Türkiye ve Suriye orduları birlikte savaşabilir
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!
Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı
Bavyera seçimlerinde Merkel’e büyük şok! 68 yıl sonra büyük hezimet!
ABD Başkanı Trump canlı yayında açıkladı! Göreve devam edecek mi?
Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Okuyucu Yorumları 11 yorum