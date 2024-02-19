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Ankara'da iki partideki mevkidaşlar peş peşe istifa etti: DEVA ve Gelecek'te deprem

19.02.2024 15:30 | Son Güncelleme:
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Ankara'da bugün hem Gelecek Partisi hem DEVA Partisi'nde peş peşe istifalar yaşandı. İki partinin de il başkanları istifalarını bizzat duyurdu. Hakan Tokaç ve Nutku Akın partilerine sert eleştiriler de yöneltti.

Ankara'da iki partideki mevkidaşlar peş peşe istifa etti: DEVA ve Gelecek'te deprem

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, partisinden istifa etti Tokaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurucusu olduğu, parti yönetim kurulu üyeliği yaptığı partisinin, genel seçimlere tek başına bağımsız girmesini arzu ettiklerini, buna rağmen ittifak modeliyle seçimlere girildiğini ve partinin, altılı masa ve CHP birlikteliğinin ağır sonuçları ile karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Genel seçimler sonrası CHP ile birlikte hareket edilmemesi konusunda alınan ilkesel kararlara uyulmadığını aktaran Tokaç, partide yaşanan aksaklıkları, yanlışları, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak yetkili organlara iletmesine rağmen, partide iç muhasebe, akıl ve istişare kanallarının kapalı olduğunu kaydetti.

Hakan Tokaç, partisinin, "salt Erdoğan düşmanlığına haiz muhalefet, dar bir kadronun kontrolünde olduğunu" savunarak, "Bu minvalde maalesef siyaseten yeterli olgunluğa ulaşmamış yöneticilerin anlayışı ve gereksiz ihtiraslardan dolayı, hiçbir zaman görev ve makam talep etmediğim Gelecek Partisindeki Ankara İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşırım." ifadesini kullandı.

DEVA PARTİSİ'NDE DE ANKARA İSTİFASI

Nutku Akın da, partinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 19 Eylül 2023'ten beri Ankara İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, son zamanlarda parti içerisinde yaşanan sorunların ve kişisel çıkarların kendisini istifaya zorladığını dile getirdi.

Partinin seçmen nezdindeki popülerliğinin düştüğünü, seçimlerde başarısız olma riskinin arttığını ifade eden Akın, Genel Başkan Ali Babacan'ın süreci sağduyuyla yönetemediğini ve genel merkezde bulunan birkaç kişilik grubun etkisinde kaldığını öne sürdü.

Akın, belediye başkanı adaylarının belirlenme sürecinde kendisiyle istişare edilmediğini, bazı adayları Whatsapp yoluyla öğrendiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Keçiören Belediye Başkan adayı Hamza Aydoğdu'nun adli süreçleri devam ederken aday gösterilmesinin doğru olmadığını savundum. Genel merkez sindirme politikasına maruz kalmış bir il başkanıyım. Meclise giren 15 vekilin elini taşın altına koymadığı bir süreçte teşkilatın motivasyonu düşmektedir, geleceğe dair umudumuz kalmamıştır. Bu nedenlerle Ankara İl Başkanlığı görevimi bırakma kararı aldım."

Babacan'ın iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman eleştirdiğini dile getiren Akın, "Siz daha fazlasını yapıyorsunuz. Parti içerisinde demokrasiyi işletmiyorsunuz." dedi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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DEVA Partisi gelecek partisi
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