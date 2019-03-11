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Ankara'da kaçak bahis operasyonu: 45 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 22:10 | Son Güncelleme

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılan operasyonda İzmir, İstanbul, Bursa, Mardin, Kütahya ve Afyonkarahisar illerinde faaliyet gösteren iki ayrı örgütten 45 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da kaçak bahis operasyonu: 45 gözaltı

Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlçemiz merkezli olarak ‘TCK-220. Madde Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek, Kurulan Örgüte Üye Olmak’ 7258 SKM Spor Müsabakalarına Dayalı Bahis Oyunlarının Oynatmak ve Para Nakline Aracılık Yapmak (Yasa dışı bahis) suçları ile ilgili olarak CMK 135-140 kapsamında yapılan çalışmalar ve uzun süren takipler sonucu Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Mardin, Kütahya ve Afyonkarahisar illerinde eylem gerçekleştiren 43 şüpheli şahıs ve bu şahıslar ile suç içerikli birliktelikleri tespit edilen 8 ayrı şahıs olmak üzere toplam 51 şüpheli şahsın iki ayrı örgüt çatısı altında birleşerek belirtilen suçları işledikleri tespit edilmiştir.

07.03.2019 günü saat: 06.00 itibari ile 7 ayrı il merkezi ile eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde 52 ayrı adreste yapılan aramada 45 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiş, suçta kullandıkları dijital materyallere el konulmuş, ayrıca şüphelilerin mal varlıklarına, banka hesaplarına tedbir konulmuş ve MASAK raporlarıyla teyit edilen yaklaşık 7.000.000 TL’lik yasadışı hesap hareketi tespit edilmiştir. İlçemiz dışında yakalanan şüphelilerin ilçemize sevki için gerekli görevlendirmeler yapılmış olup firari şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.” denildi. (İHA)

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Ankara bahis operasyonu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bütün bu operasyonlar iddia ihalesini Demirören gurubu aldıktan sonra başladı. Hayret.Eskiden neden yoktu acaba. neredeyse 1 aydır hergün yapılıyor. Söyleyecek çok söz var ama ülkede adalet yok. olmayınca söyleyemiyorsun.
Ekonomisi bozuk ülkelerin vatandaşları da aynı özellikte olduğu için kumar oyunlarında artış görülür.
yiğit vurguncular harika vurgun yapmışlar.Polisimizi tebrik ediyorum.
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