Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeki otomobilin sürücüsü silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Sağduyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Harun Kuyucu, çorba içmeye gittiği restoranda 'hesap' yüzünden iş yeri çalışanlarıyla kavga etti.

Yaşanan kavga sonrası otomobiliyle restorandan ayrılan Kuyucu, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen hafif ticari aracın sürücüsü tarafından bir süre takip edildi.

Kuyucu, bu araçtaki şüphelinin Sağduyu Caddesi üzerinde düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karapürçek ilçesi taraflarında gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA)

