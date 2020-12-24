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  4. Ankara'da kar yağışı etkili oldu! (Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri)

Ankara'da kar yağışı etkili oldu! (Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri)

24.12.2020 09:03 | Son Güncelleme:
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Ankara'da kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde kar yağışına dönüştü. Özellikle Başkent'in Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde sokakların beyaza büründüğü görülürken, yollarda bir sıkıntı olmadığı belirtildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar "Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek?" sorusuna yanıt ararken hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminler geldi.

Ankara'da kar yağışı şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Ülke genelinde etkili olan soğuk hava yağışlı hava Başkent’te gece kendini kar yağışı olarak gösterdi.

ÇANKAYA VE KEÇİÖREN'DE ETKİLİ OLDU

Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

ANKARA'DA YOL DURUMU

Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL? KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Bölgede yaşayan vatandaşlar "Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ankara'da 24 Aralık perşembe bugün hafif kar yağışının öğlene kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcaklığın -2 derece olarak ölçüldüğü Başkent'te öğleden sonra yağışın durması ve havanın az da olsa ısınacağı öğrenildi.

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METEOROLOJİ'DEN ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNİ

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre 25 Aralık yarından itibaren Ankara'da yağışlı hava yerini puslu bir havaya bırakacak. 28 Aralık Pazartesi ise hava sıcaklığının 5 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

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