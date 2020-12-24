Ankara'da kar yağışı etkili oldu! (Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu tahminleri)

Ankara'da kar yağışı şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Ülke genelinde etkili olan soğuk hava yağışlı hava Başkent’te gece kendini kar yağışı olarak gösterdi.
Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.
Bölgede yaşayan vatandaşlar "Ankara'da kar yağışı ne kadar sürecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ankara'da 24 Aralık perşembe bugün hafif kar yağışının öğlene kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcaklığın -2 derece olarak ölçüldüğü Başkent'te öğleden sonra yağışın durması ve havanın az da olsa ısınacağı öğrenildi.
Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre 25 Aralık yarından itibaren Ankara'da yağışlı hava yerini puslu bir havaya bırakacak. 28 Aralık Pazartesi ise hava sıcaklığının 5 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.