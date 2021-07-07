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Ankara'da kızına yapılan zoruna gitti, damadının arı kovanlarını parçaladı

07.07.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Seyfi Tiftikçi (58), kızından boşanmak için dava açan damadı Yusuf Tanrıkulu'nun (28), babasına ait olan arı kovanlarını tekmeleyerek parçaladı. Hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıl hapis istemiyle dava açılan Tiftikçi'nin, arı kovanlarını tekmelerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de delil oldu.

Ankara'da kızına yapılan zoruna gitti, damadının arı kovanlarını parçaladı

Adliyede memur olan Yusuf Tanrıkulu, Ankara'da hastanede hemşire olarak görev yapan Selda Tiftikçi (26) ile 2019 yılının Kasım ayında nişanladı. Çift, İstanbul'da görev yapan Yusuf Tanrıkulu'nun eş durumu tayini ile Ankara'ya gelebilmesi için geçen yıl Temmuz ayında planladıkları düğünden önce nikah yaptı ancak yaşadıkları anlaşmazlık sonucu düğünden 15 gün önce ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı.

KOVANLARIN TEKMELENMESİ KAMERADA

Selda Tiftikçi'nin babası Seyfi Tiftikçi de kızının tayin için kullanıldığını düşünerek, Eylül 2020'de damadı Yusuf Tanrıkulu'nun, ilçeye bağlı Kırbaşı Mahallesi mevkisindeki babası Mehmet Tanrıkulu'na ait arı kovanlarını parçaladı. Seyfi Tiftikçi, yaklaşık 30 arı kovanından 9'una tekmeleyerek ve eliyle devirerek hasar verdi. Kovanlardaki arıların bir kısmı ise öldü. Seyfi Tiftikçi'nin arı kovanlarını parçalaması, Mehmet Tanrıkulu'nun alana koyduğu güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde Tiftikçi'nin, kovanları tekmelemesi ve kovanlardan çıkan arıların saldırması üzerine de alandan uzaklaşması yer aldı.

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''KIZIMA YAPILAN HAKSIZLIK ZORUMA GİTTİ''

Mehmet Tanrıkulu, kamera görüntüleri ile birlikte Seyfi Tiftikçi hakkında polise şikayette bulundu. Beypazarı Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren Tiftikçi, suçlamayı kabul ederek, "Bu olaylar yaşanınca benim kızımı Yusuf Tanrıkulu’nun sadece tayin işlemi için kullandığını, tayin gerçekleştikten sonra kızımı boşamaya çalışması üzerine kızımın gururu, şerefi ve haysiyeti ile oynandığı için şuurumu kaybettim. Kızıma yapılan haksızlık zoruma gitti, 2 ay uyku uyuyamadım. Bu süreçte kızımı kullandığı ve kandırdığı için bir anlık sinirle arı kovanlarının yanına giderek birkaç arı kovanını devirerek alandan ayrıldım. Pişmanım" dedi.

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3 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda, Seyfi Tiftikçi hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek, dava açıldı. Yusuf Tanrıkulu ve Selda Tiftikçi arasındaki boşanma davası ise sürüyor.

Mehmet Tanrıkulu'nun akrabası Sabri Tanrıkulu, olayın gençler arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi. Tanrıkulu, olaydan sonra arı kovanlarının yerini değiştirdiklerini anlatarak, "Gençler anlaşamayınca ayrıldılar ama kızın babası, arı kovanlarına kasıtlı olarak devirdi. Kovanları devrilen arıların anaları öldüğü için binlerce arı telef oldu. Mehmet Tanrıkulu, kamera görüntülerini alarak şikayetçi oldu" diye konuştu.

(DHA)

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