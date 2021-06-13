Ankara'da köpeklere eziyet eden akademisyene dava

Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda oturan avukat hayvansever Neslihan Pınar Yumuşak, geçen yıl 22 Eylül'de, binanın otoparkına sığınmalarının ardından beslemeye başladığı sokak köpeklerinin yattığı battaniye ve minderler ile kaplarda bulunan mamaların ıslak olduğunu fark etti. Neslihan Pınar Yumuşak, minder ve mamalardan çamaşır suyu kokusu da gelmesi üzerine Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekiplerine haber verdi. Polisin bina güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi üzerine, apartmanda oturan öğretim görevlisi S.G.K.'nin çamaşır suyu bidonuna su doldurarak köpeklerin yattığı yerdeki minderlere döktüğü görüldü. Görüntülerde ayrıca S.G.K.'nin mama ve su kaplarını tekmelediği, elindeki çubukla köpekleri kovalayarak, otoparktan çıkardığı yer aldı. GÖRÜNTÜLER DELİL OLARAK YER ALDI Yumuşak'ın şikayeti üzerine S.G.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturması sonunda öğretim görevlisi kadın hakkında 'mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. S.G.K.'nın köpeklere yönelik eylemine ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de delil olarak yer aldı. Ayrıca S.G.K.'nın, köpeklerin yattığı yere sıvı döktüğüne ilişkin bilirkişi raporu da dosyada yer aldı.

"OLAYDAN SONRA 3 YAVRU KÖPEK ÖLDÜ" Olayla ilgili konuşan Avukat Neslihan Pınar Yumuşak, sokakta beslediği 2 hamile köpeğin soğuk ve yağışlı havalarda apartmanın alt katındaki otoparkına sığındığını belirterek, "Ben de bu köpekler betona yatmasınlar diye altlarına minder ve battaniye, yanlarına da kuru mama ve su bıraktım. Bir süre sonra bu mamaların ve minderin ıslak olduğunu fark ettim ve yoğun bir çamaşır suyu kokusu aldım. Güvenlik kamerası görüntülerinden bunu bir komşumuzun yaptığını öğrendik. Olaydan sonra hamile köpeğin yavrularından biri doğumdan sonra, ikisi de anne karnında öldü" dedi. "BANA 'O HAYVANLARI GÖRÜNCE MİDEM BULANIYOR' CEVABINI VERDİ" Komşusunun 1,5 ay boyunca sürekli köpeklerin mamasını ve minderini ıslattığını öne süren Yumuşak, "Bunu yapan kişi, saygın bir devlet üniversitesinde eğitmen. Kendisiyle konuştum, 'Size ne yapıyor, ne rahatsızlık veriyor' dedim. Bana, 'O hayvanları görünce benim midem bulanıyor' cevabını verdi. Ben şok oldum. Ben bir hukukçu olarak, cezaların caydırıcı olmasını istiyorum. Hukuk; mazlumun, güçsüzün hakkını arayabilmek için vardır. Bu hayvanların haklarını biz insanlar koruyacağız. Hazır Hayvan Hakları Yasasının da Meclis'e gideceği dönemde bu tür olayların göz önünde tutulmasını istiyorum. Cezalar caydırıcı olmazsa insanlar bunları yapacak" diye konuştu.