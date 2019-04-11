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Ankara'da köpeklerin zehirlenmesi soruşturmasında şüpheliler adliyeye getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2019 10:22 | Son Güncelleme

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 16 sokak köpeğinin zehirlenerek telef olmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ankara'da köpeklerin zehirlenmesi soruşturmasında şüpheliler adliyeye getirildi

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliğince Batıkent semtinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere oluşturulan ekibin çalışmaları sonucu gözaltına alınan L.Ö, M.D. ve A.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Ankara'da önceki gece Batıkent bölgesine minibüsle gelen kişilerin bıraktıkları tavuk etinden yiyen 16 sokak köpeği telef olmuş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara köpeklerin zehirlenmesi

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