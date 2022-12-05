HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da korkunç cinayet! Genç kadını otomobille ezerek katlettiler

Ankara'da korkunç cinayet! Genç kadını otomobille ezerek katlettiler

05.12.2022 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 24 yaşındaki bir kadın vahşi cinayete kurban gitti. Yol kenarında kadın cesedi bulunduğu ihbarını alan jandarma ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı. Yapılan incelemede, talihsiz kadının darp edildiği ve otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara'da korkunç cinayet! Genç kadını otomobille ezerek katlettiler

Ankara'da gece saatlerinde Polatlı-Haymana yolu Şeyhali Mahallesi mevkisinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede vücudunda darp izlerine rastlanan ve otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının, 24 yaşındaki Tülay G. olduğu belirlendi.

Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili soruşturmada C.S.D. (32) ve S.M.S. (28) gözaltına alındı.

Otel İşletmecisi C.S.D'ye ait otomobilin sol ön çamurluğunun hasar gördüğü ve üzerinde kan izleri bulunduğu belirlenirken, alkollü şüphelinin olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığınca sürdürüldüğü bildirildi. (AA)

Polislere bir adres verdi! Kan donduran manzara ortaya çıktı Polislere bir adres verdi! Kan donduran manzara ortaya çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü öldüOsmaniye'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü öldü
Kornalara basa basa isyan ettiler! "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."Kornalara basa basa isyan ettiler! "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."
CHP yeni vizyonunu açıkladı! Kılıçdaroğlu: 3 büyük gücümüz varCHP yeni vizyonunu açıkladı! Kılıçdaroğlu: 3 büyük gücümüz var
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı ses getirdi! 'Ülkemize para akacak'

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı ses getirdi! 'Ülkemize para akacak'

Polislere bir adres verdi! Kan donduran manzara ortaya çıktı

Polislere bir adres verdi! Kan donduran manzara ortaya çıktı

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Tepkiler sonrası G.Saray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Caner Erkin ile yollar ayrıldı!

Caner Erkin ile yollar ayrıldı!

Söylenti çıkınca bedava balık yemek için herkes oraya koştu

Söylenti çıkınca bedava balık yemek için herkes oraya koştu

İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga!

İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga!

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.