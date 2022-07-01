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Ankara'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

01.07.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da meydana gelen korkunç olayda 41 yaşındaki adam boşanmak için dava açan eşi Tülay'ı tabancayla vurup, kayınbiraderi İbrahim'i yaraladı. Olay sonrası ise aynı silahla intihar etti. Tülay Erdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, İbrahim Gökekin'in tedavisi devam ediyor.

Ankara'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Tülay Erdem, 2019 yılında evlenip, Konya'da yaşamaya başladığı Tunç Erdem'den ayrılma kararı aldı. Erdem, Ankara'da yaşayan ailesinin yanına dönerek, boşanma davası açtı. Bugün görülecek duruşma için Ankara'ya gelen Tunç Erdem, eşinin ailesiyle yaşadığı, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki evine uğradı. Apartmanın garaj girişinde bekleyen Erdem, dışarı çıkan eşi ve onun kardeşi İbrahim Gökekin ile tartışmaya başladı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Erdem, tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, eşine ve kayınbiraderine ateş etti. İki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, Erdem ise otomobiline binerek uzaklaştı. Tunç Erdem, yaklaşık 1 kilometre sonra seyir halindeyken aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarparak durdu.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Tunç Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tülay Erdem ile kardeşi İbrahim Gökekin ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tülay Erdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İbrahim Gökekin'in ise tedavisi devam ediyor.

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(DHA)

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Ankara
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