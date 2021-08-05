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  4. Ankara’da korkunç olay! Otomobilden zorla indirilen kadına araç çarptı: 1 ölü

Ankara’da korkunç olay! Otomobilden zorla indirilen kadına araç çarptı: 1 ölü

05.08.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da sol şeritte lüks otomobilden zor indirilen kadına, kaldırıma geçmek istediği esnada arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kaza sonrası kadın sol şeritten sağ şeride sürüklenirken, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Ankara’da korkunç olay! Otomobilden zorla indirilen kadına araç çarptı: 1 ölü

Kaza saat 00.30 sularında Ankara Samsun yolu Kayaş mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirlenemeyen bir kadını, henüz plakası öğrenilemeyen lüks siyah bir araç sol şeritte durarak zorla indirdi. Sol şeritten kaldırıma geçmek isteyen kadına Muhammed Doğukan K. yönetimindeki otomobil çarparak sağ şeride sürükledi.

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Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası sürücü Muhammed Doğukan K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Aday sürücü olan Muhammed Doğukan K.’nın 0.38 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyet ekiplerinin kadının indiği aracı ve sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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