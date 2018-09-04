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Ankara'da öldürülen minik Eylül'ün babası yaşadıkları acıyı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 07:56 | Son Güncelleme

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesi yaşadıklarını atlatamıyor. Baba İbrahim Yağlıkara, "Eşim ise Eylül’ün kıyafetlerini gördüğünde fenalaşıyor" dedi.

Ankara'da öldürülen minik Eylül'ün babası yaşadıkları acıyı anlattı

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesi yaşadıklarını unutamıyor.

Çiftçilikle uğraşan İbrahim Yağlıkara ve ailesi yazın Ankara Polatlı’da, kışın ise Bursa’da oturuyordu. Ailenin 8 yaşındaki kızı Eylül, 22 Haziran’da Ankara Polatlı’daki köy evlerinin önünden kaybolmuştu. Küçük kızın cesedi 29 Haziran’da bulunmuştu. Eylül’ü boğarak öldüren komşuları Uğur Koçyiğit tutuklanmıştı.

Aile olayın ardından kızlarının mezarına yakın olmak için Bursa’dan Polatlı’ya taşınmıştı. Geçen zamana rağmen anne Şerife Yağlıkara’nın psikolojik tedavisinin sürdüğü, yeni evlerinde yalnız kalamadığı öğrenildi.

"GÖRÜNCE FENALAŞIYOR"

Baba İbrahim Yağlıkara, Milliyet’ten Paşa Alyurt'a şunları söyledi:

“Eşim travmayı atlatamadı. Psikolojik tedavi görmeye ve ilaçlarını almaya devam ediyor. Bursa’dan taşındığımız Polatlı merkezdeki evde tek başına duramıyor. Eylül’ün kardeşleri de yaşadıkları acıdan sonra içlerine kapandı. Büyük kızım Hilal kardeşinin kıyafetlerini saklıyor. Eşim ise Eylül’ün kıyafetlerini gördüğünde fenalaşıyor. Ciddi anlamda büyük bir sınavdan geçiyoruz. İnşallah bu katil gereken cezayı aldığında içimiz biraz olsun soğuyacak.”

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Anahtar Kelimeler:
Eylül Yağlıkara Ankara Polatlı

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