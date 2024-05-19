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Oğlunu askere götürmek için araç kiralamak istedi, şüphelenince gerçeği anladı!

19.05.2024 17:22
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Ankara'da Ali İhsan Karaağaç (45), oğlunu askerlik görevini yapacağı Hatay'a götürmek için araç kiralamak istedi. Karaağaç, internet üzerinden ulaştığı R.G.'ye araç kiralama bedeli olarak 5 bin lira gönderdi. Karaağaç, R.G.'nin kasko ücreti olarak da 18 bin lira istemesi üzerine araç kiralamaktan vazgeçip, parasının geri verilmesini talep edince dolandırıldığını anladı. Karaağaç, olayla ilgili Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Oğlunu askere götürmek için araç kiralamak istedi, şüphelenince gerçeği anladı!

Sincan ilçesinde elektrik tesisat ustası Ali İhsan Karaağaç, oğlunu askerlik görevini yapacağı Hatay'a götürmek için 2 günlüğüne araç kiralamak istedi. İnternetteki kiralık araç ilanında bulunan telefon numarasını arayan Karaağaç, ünlü bir araç kiralama firmasının ismini kullanan R.G. ile iletişime geçti. R.G., Karaağaç'tan günlüğü 1500 TL'den 2 gün için 3 bin lira kiralama, 2 bin lira da depozito bedeli istedi. Ödemeyi kabul eden Karaağaç, R.G.'nin kişisel hesabına toplam 5 bin lira gönderdi. Bunun üzerine R.G., Karaağaç'tan araç için 18 bin lira da kasko bedeli istedi. Bu parayı ödeyemeyeceğini söyleyen Karaağaç, karşı tarafın hesabına yatırdığı 5 bin lirayı geri istedi. Ancak Karaağaç, parayı vermeyi reddeden R.G.'ye bir daha ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Karaağaç, olayla ilgili Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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'TELEFONU YÜZÜME KAPATTILAR'

Karaağaç, "Oğlum askere teslim olurken rahat yolculuk etsin diye araç kiralamak istedim. Ünlü bir araç kiralama firmasının internet sitesine girdim. R.G., isimli şahısla iletişime geçerek, araç istedim. Benden 2 gün için 3 bin lira ve ek olarak da 2 bin lira depozito ücreti istendi. Büyük bir firma olduğu için güvendim ve parayı şahsın söylediği hesap numarasına gönderdim. Daha sonra beni firmanın sözde sigorta bölümü ile görüştürdü. Benden 18 bin lira daha istedi. Sebebini sorduğumda ise kasko bedeli olduğunu izah etti. Burada şüphelendim ve aracın kasko bedelinin kendilerine ait olması gerektiğini ifade ettim. Kasko bedelini ödemezsem aracı göndermeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine paramı iade etmelerini istedim. Bana, 'parayı geri iade edemeyiz, istediğiniz yere şikayet edin' dediler. Telefonu yüzüme kapattılar. Aradığım numaradan görüştüğüm R.G.'yi aramama rağmen ulaşamadım" dedi.

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'FİRMADA ÇALIŞMADIĞINI ÖĞRENDİK'

Araç kiralama firmasının farklı şubelerini defalarca aradığını söyleyen Karaağaç, "Firma, aradığım numaranın kendilerine ait olmadığını söyledi. Ayrıca şahsın da firmada çalışmadığını öğrendik. Telefon numarasını ve parayı yatırdığım hesap numarasındaki bilgileri kullanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Tüketici Hakem Heyeti'ne ve Sincan Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetlerimi bildirdim. En kısa sürede mağduriyetimin giderilmesini umarım. Paramın iadesini ve şahsın cezalandırılmasını istiyorum. Vatandaşları uyarıyorum; kimse internetteki sitelerden araç kiralamaya kalkışmasın. Bizzat araç kiralama noktalarına gidip, bire bir görüşsünler" diye konuştu. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Hatay araç kiralama
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