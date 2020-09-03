HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da orman yangını

Ankara’da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 20:45 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara’da orman yangını

AA muhabirinin aldığı bilgiye, Karagöl Tabiat Parkı yakınlarındaki Yıldırımevci Göleti civarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımevciler Mahallesi ormanlık alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale etmek üzere araç ve personel sevkiyatı yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Yangına 3 helikopter, 10 arazöz, 5 itfaiye aracı, 7 tanker, 2 kepçe ve 1'er greyder ve dozer ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bölgeye gelerek yangını söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Çok keyifli bir yaz geçmedi' 'Çok keyifli bir yaz geçmedi'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan NAVTEX açıklamasıMilli Savunma Bakanlığı'ndan NAVTEX açıklaması
2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı? 2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı?
En Çok Okunan Haberler
91 yıl sonra oldu! Termometreler bakın kaçı gösterdi
91 yıl sonra oldu! Termometreler bakın kaçı gösterdi
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Hira’ya özel öğretmen tuttu gündem olunca açıklama yaptı
Hira’ya özel öğretmen tuttu gündem olunca açıklama yaptı
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
İlginizi Çekebilir
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan NAVTEX açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan NAVTEX açıklaması
Seyir halindeki metrobüse kurşun isabet etti
Seyir halindeki metrobüse kurşun isabet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı
Erdoğan'dan Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı
3 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Angela Merkel arasında Doğu Akdeniz görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel arasında Doğu Akdeniz görüşmesi
Yunanistan’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Yunanistan’da 4.3 büyüklüğünde deprem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.