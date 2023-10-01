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ANKARA'DA PATLAMA: Ankara'da neden patlama oldu, ölü ya da can kaybı var mı? Kızılay yakınlarında duyuldu, ekipler sevk edildi

01.10.2023 09:57 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Ankara'da patlama meydana geldi. Kızılay çevresinde duyulan sesin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Peki, Ankara'da neden patlama oldu? Ankara'daki patlamada ölü var mı?

ANKARA'DA PATLAMA: Ankara'da neden patlama oldu, ölü ya da can kaybı var mı? Kızılay yakınlarında duyuldu, ekipler sevk edildi

Ankara'da patlama sesi duyuldu. Başkentte hareketli dakikalar yaşanıyor. Ankara'daki patlama sesi sonrası ekipler teyakkuza geçti. Kızılay çevresinde duyulan patlama sesi sonrası güvenlik önlemleri alındı.

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ANKARA'DA PATLAMA NEDEN OLDU?

Ankara'da Kızılay Meydanı yakınlarında bir patlama sesi duyuldu.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür patlama sesi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"09:30 gibi gerçekleşti. Bir roket olduğu belirtiliyor ama net değil. Kapıların çarptığını gördük. İçişleri Bakanlığı yakınlarında olduğu belirtiliyor. Birçok nokta trafiğe kapandı. Cumhurbaşkanlığı korumaları da geldi. 1 yaralı olduğu belirtiliyor, teyide muhtaç. Boş bir araba olduğu belirtiliyor."

Patlamanın sebebi ise araştırılıyor.

ANKARA'DAKİ PATLAMADA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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