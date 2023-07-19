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  4. Ankara'da PKK operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

Ankara'da PKK operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

19.07.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da PKK operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları, bir kısmının geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 14 yabancı uyrukluya yönelik operasyon başlatıldı.

İl genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

(AA)

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