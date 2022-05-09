Ankara'da rezalet! Kilolarca eti böyle taşıdı

Ankara Polatlı'da akılalmaz bir görüntü kaydedildi. Görüntüde kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonetin kasasında hiçbir önlem almadan taşınan kilolarca et yer aldı.

AKILALMAZ GÖRÜNTÜ

Polatlı ilçesi Eti Caddesi yaşanan olayda trafikte üzerinde kilolarca et ile giden bir kamyoneti gören vatandaşlar olayı görüntüledi. Özel alınan önlemlerle taşınması gereken etler, kamyonetin üzerinde hiç bir önlem alınmadan taşındığı görüntülendi. Vatandaşlar bu akılalmaz taşımacılığı cep telefonları ile görüntüledi.

Kaynak: İHA



