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Ankara'da rezalet! Kilolarca eti böyle taşıdı

09.05.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da çekilen bir görüntü görenleri şoke etti. Bir kamyonetin kasasında hiçbir önlem alınmadan taşınan kilolarca et bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ankara'da rezalet! Kilolarca eti böyle taşıdı

Ankara Polatlı'da akılalmaz bir görüntü kaydedildi. Görüntüde kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonetin kasasında hiçbir önlem almadan taşınan kilolarca et yer aldı.

AKILALMAZ GÖRÜNTÜ

Polatlı ilçesi Eti Caddesi yaşanan olayda trafikte üzerinde kilolarca et ile giden bir kamyoneti gören vatandaşlar olayı görüntüledi. Özel alınan önlemlerle taşınması gereken etler, kamyonetin üzerinde hiç bir önlem alınmadan taşındığı görüntülendi. Vatandaşlar bu akılalmaz taşımacılığı cep telefonları ile görüntüledi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Polatlı
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