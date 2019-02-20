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Ankara'da Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 19:17 | Son Güncelleme

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladığı, yaralıların olduğu öğrenildi.

Ankara'da Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı! Yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Ankara Sakarya Kışlası patlama

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