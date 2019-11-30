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Ankara'da sır dolu olay! Önce silah sesi geldi, sonra cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 08:58 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde silah sesleri duyulan boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Olay, gece yarısı Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Yakacık Semtine bağlı Kuzey Yıldızı Mahallesi 3610. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan boş arazide 3 el silah sesi duyuldu. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, 55 yaşındaki İzzet Kaplan’ı boş arazide kanlar içerisinde yatarken buldu. Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

KATİL KAÇTI

İzzet Kaplan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken cinayet şüphelisi için yakalama çalışması başlatıldı. Kaplan’ı öldürerek kaçan katil zanlısının kimliği henüz tespit edilemedi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara cinayet Yenimahalle

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