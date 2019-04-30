Ankara'da son dakika operasyonu! Sigara, kozmetik ürün, güneş gözlüğü...

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kargo şirketi aracılığıyla Batman ve Mardin'den İstanbul ile Muğla'ya gönderilen kolilerin şüpheli olduğu bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama izni ile kargo şirketinin Yenimahalle'deki aktarma merkezinde 15 koliyi açan ekipler 5 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara, 2 bin 386 kozmetik ürün ve bin 234 farklı markalarda güneş gözlüğü ele geçirdi.

Söz konusu kargoların gönderici ve alıcılarının kimliğini tespit eden polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden kargo şirketleri aracılığı ile batı illerine nakledilen kaçak ürünlerin, teslim alan şahıslar tarafından piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığının terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynağı olduğunu belirten polis ekipleri, bununla birlikte devletin her yıl milyonlarca lira vergi kaybına uğradığına dikkati çekti.

(AA)



