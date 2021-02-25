Ankara'da korkunç olay! Bir kadın yeni taşındığı evinde ölü bulundu

Olay, saat 22.00 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi 706'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre eve gelen erkek arkadaşı, kadının yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KAFASININ ARKASINDA KAN İZİ BULUNDU

Soba zehirlenmesi şüphesi üzerinde duran ekipler, kadının kafasının arkasında kan izi bulunmasının ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ekipler, yaşamını yitiren kadının erkek arkadaşını kanında karbonmonoksit tespiti yapmak için hastaneye götürdü.

KADININ AKRABALARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yerine gelen kadının akrabaları ise fenalık geçirdi. (İHA)

